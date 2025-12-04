Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Ordaz, nuevo secretario autonómico de Comunicación. EP

El movimiento de Ordaz, una puerta al pacto con el PSPV en À Punt y la Mesa de Les Corts

La vacante que deja el periodista en el consejo de la televisión pública y la que podría producirse en el órgano rector del Parlamento puede contribuir a bajar el diapasón de una legislatura inflamada

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:14

La reconciliación casa mal con las anomalías. El producto que vende Pérez Llorca, el acuerdo, el diálogo y el consenso como bandera de su presidencia, ... se demuestra como el camino, andando. La composición de su Consell ofrece alguna pista de esa voluntad de llegar a acuerdos, si no con toda la oposición, sí al menos con el PSPV. Los nombramientos que se han conocido este miércoles en el Consell, y los que se conocerán en los próximos días en el segundo escalón, abren una puerta para acabar con algunas anomalías de esta legislatura. Una de ellas, la ausencia del PSPV del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Otra, la misma ausencia, pero de la Mesa de Les Corts.

