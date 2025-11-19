Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Catalá, sobre el PP valenciano tras la marcha de Mazón: «Lo que decida la dirección nacional»
Santos Cerdán. Reuters

La Paqui es el nuevo Ventorro

El Gobierno de Sánchez trata de desembarazarse de las andanzas de la mujer de Santos Cerdán. No le va a resultar fácil. Hay términos o expresiones que lo eclipsan todo

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

Seguir las sesiones de control al Gobierno de Pedro Sánchez acaba enganchando. Cada uno tiene sus vicios, qué le vamos a hacer. Escuchar al presidente ... o a la vicepresidenta Montero, o al ministro Bolaños, agitar la situación de Carlos Mazón o las detenciones en Almería para defenderse del último informe de la UCO sobre las andanzas de Santos Cerdán constatadas por todos los grupos de la Cámara, y que detalla que 'el problema del PSOE se llama 2%' -como en su día dijo Pasqual Maragall del 3% en CiU-, resulta muy previsible. En la guerra del y tú más, está demostrado, el que más sale ganando es Santiago Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  6. 6

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  7. 7 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  10. 10 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Paqui es el nuevo Ventorro

La Paqui es el nuevo Ventorro