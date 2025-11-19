Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Núñez Feijóo, junto a otros barones del PP. A la derecha, Mazón.

Feijóo vuelve a señalar a Mazón

El líder del PP elige la víspera del día grande de Pérez Llorca para anunciar que el aún jefe del Consell también dejará el liderazgo del partido

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Hay páginas que cuesta pasar. La de Carlos Mazón como president del Consell vivió este lunes uno de sus epílogos, con su comparecencia en la ... comisión de la dana del Congreso de los Diputados. El líder popular salió con rasguños, pero vivo, de una comparecencia que para algunos pareció más una excusa para ganar seguidores en redes sociales, y para otros, una carrera para asegurarse la continuidad en las listas de su partido. La página de Mazón se empezó a pasar el día que anunció su dimisión, aunque otros ponen su inicio unos días antes, en la reunión de Juanfran Pérez Llorca con los tres barones provinciales del PP valenciano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  4. 4 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  5. 5

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  6. 6 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  7. 7

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  8. 8 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo vuelve a señalar a Mazón

Feijóo vuelve a señalar a Mazón