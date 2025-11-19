Feijóo vuelve a señalar a Mazón

Hay páginas que cuesta pasar. La de Carlos Mazón como president del Consell vivió este lunes uno de sus epílogos, con su comparecencia en la ... comisión de la dana del Congreso de los Diputados. El líder popular salió con rasguños, pero vivo, de una comparecencia que para algunos pareció más una excusa para ganar seguidores en redes sociales, y para otros, una carrera para asegurarse la continuidad en las listas de su partido. La página de Mazón se empezó a pasar el día que anunció su dimisión, aunque otros ponen su inicio unos días antes, en la reunión de Juanfran Pérez Llorca con los tres barones provinciales del PP valenciano.

Mazón está de retirada, no hace falta ser un línce para observarlo. Será president de la Generalitat hasta que se publique en el BOE el nombramiento de su sustituto –previsiblemente Pérez Llorca-. Y sigue siendo, a día de hoy, presidente del PP valenciano. Por ese motivo sorprende más que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya querido verbalizar este martes que también dejará ese cargo. Feijóo le ha puesto texto a un relato que era obvio, arrebatándole a Mazón la posibilidad de anunciar él mismo su salida.

«Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas espero que, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido», ha manifestado.

De hecho, lo más llamativo del anuncio de Feijóo no es que Mazón dejará de presidir el partido, sino que lo haya hecho cuando Pérez Llorca enfila su investidura como nuevo president. El dirigente popular presenta este miércoles su candidatura y afrontará la semana que viene el debate que, si nada lo impide, le convertirá en octavo president de la Generalitat.

Y es en este preciso momento, cuando los focos se ponen ya sobre el futuro president, su pacto con Vox y la composición de su Consell, cuando Feijóo decide confirmar que Mazón también cederá la presidencia del PP valenciano. La cederá, por cierto, para que la presidencia la ocupe el secretario general, que no es otro que el propio Pérez Llorca. Pero sí, la cederá. Mazón alcanzó la presidencia del PP valenciano en el verano de 2021, tras la marcha de Isabel Bonig forzada desde la calle Génova por Pablo Casado y Teo García Egea, los mismos que buscaron a Mazón para liderar el partido.

Ahora es Feijóo el que pone fecha a su salida, al hablar este martes de «las próximas semanas». Y con ello pone el foco otra vez en el aún president, al que Feijóo se encontró en el cargo a su llegada a la presidencia del partido, y con el que ha mantenido una buena relación sin más, sin llegar en ningún caso a una complicidad inquebrantable. Feijóo recuerda que el pacto de Mazón con Vox en 2023 le cerró la puerta a él de la Moncloa en las generales que Pedro Sánchez convocó sólo dos meses después.

Y recuerda también esa reunión de hace unas semanas que sirvió para allanar el camino a Pérez Llorca para sustituir a Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat. Una reunión a espaldas de Génova, interpretada allí poco menos que como un pulso a la dirección nacional, y de la que el PP valenciano logró salir airoso, entre otros motivos, debido a la ausencia de una alternativa real al alcalde de Finestrat.

Pero Génova no ha olvidado el movimiento. Y el momento elegido por Feijóo para anunciar que Mazón también dejará la presidencia del partido así lo demuestra. Porque no deja a Mazón anunciar su propia marcha, que estaba cantada, ni deja a Pérez Llorca todo el protagonismo propio de la elección a la que debe someterse en los próximos días.

Génova ha venido mostrando sus preferencias por María José Catalá, aún a pesar de que la alcaldesa insiste en que su voluntad es seguir vinculada a la política municipal. 2027 queda aún lo suficientemente lejos para abordar ese debate. El que se abre primero, sin fecha aún definida, será el del congreso del PP valenciano que deberá elegir nuevo presidente. Y está por ver que el criterio de la dirección nacional vaya en el mismo sentido que el de los barones provinciales. Francisco Camps tendrá el congreso que viene meses reclamando, aunque la suya no sea una opción contemplada ni por Génova ni por los presidentes provinciales.

Y todo ese debate se mezcla con una investidura, la de Pérez Llorca, con la vista puesta en los votos de Vox. Abascal, este martes, aseguraba que su partido y el PP seguían negociando la investidura. «Estamos en ello», ha dicho. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado que, a pesar de que Pérez Llorca registre su candidatura este miércoles, las conversaciones «no tienen por qué» haber concluido. «Registra la candidatura porque acaba el plazo, no significa que haya nada cerrado», ha subrayado.