Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Henar Molinero, en una imagen de 2006. Kike Taberner

Entender Valencia

Henar Molinero y Jacobo Navarro no son sólo un equipo que está fogueado y que garantiza efectividad. Es un gabinete que entiende la forma de ser del cap i casal

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:54

Comenta

Los dos nombres más sobresalientes del nuevo Consell nombrado por Juanfran Pérez Llorca, los que representan la novedad más significativa respecto a la etapa de ... Carlos Mazón, no son ni vicepresidentes ni consellers y no se sientan en la mesa del nuevo Gobierno valenciano. Esas dos caras son las de dos de los secretarios autonómicos que rodearán al nuevo president de la Generalitat: Henar Molinero, al frente de Presidencia, y Jacobo Navarro de Peralta, en Análisis. La sala de máquinas del Palau adquiere ahora sí la dimensión que encierra ese nombre. Molinero y Navarro de Peralta, ya se ha escrito, formaban parte del núcleo duro de Presidencia de la Generalitat con el mandato de Francisco Camps. No era una etapa cualquiera. No fue solo la de vino y rosas, la de mayorías absolutas e influencia en la calle Génova. Fue también la de Gürtel, la de las 150 portadas de El País –como gusta de recordar el expresident–. Y pese a ello, pese a una campaña de acoso y derribo contra el jefe del Gobierno valenciano, fue la de resistir y conquistar dos años después, en 2011, la mayoría absoluta más amplia conseguida por un dirigente popular. Contra todo y contra todos. La mayoría más importante, en el peor momento de todos, o en el segundo peor, si se compara con la dana. Porque es verdad que Mazón tuvo que enfrentarse a 230 muertes –si se decide comparar uno y otro proceso de desgaste y caída del president de la Generalitat–, pero también pudo haber encontrado la forma de echárselas en cara a Pedro Sánchez y no pudo o no supo hacerlo. Y en cambio Camps tuvo que hacer frente también a una campaña de dimensiones mediáticas y políticas fuera de todo sentido. Y electoralmente no se resintió, y su sala de máquinas siguió adelante hasta el final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Entender Valencia

Entender Valencia