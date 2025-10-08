Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes
Papeletas y urnas en el almacen electoral de Vara de Quart

Un año de encuestas

No hay pulsión electoral, pero los sondeos publicados marcan algunas tendencias. La más significativa, y muy mayoritaria, apunta a que PP y Vox seguirían sumando mayoría absoluta

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:35

Las encuestas y estudios sociológicos son herramientas útiles porque sirven para conocer las tendencias y el sentir mayoritario de los ciudadanos. Útiles no significa necesariamente ... infalibles, pero sí indicativas de un estado de opinión al menos en el momento en el que se realizan. No hay convocatorias electorales a la vista en la Comunitat Valenciana, pero los sondeos de intención de voto se han venido sucediendo durante toda la legislatura. Los previos al 29 de octubre, el día de la dana, vaticinaban un crecimiento destacable del PP, incluso con opción de alcanzar la mayoría absoluta. Los inmediatamente posteriores a la tragedia, en cambio, una caída en picado en intención de voto, hasta quedarse en poco más de una veintena de escaños. Un descalabro demoscópico en toda regla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un año de encuestas

Un año de encuestas