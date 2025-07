El IVIE sitúa a la Comunitat como una región pobre, infrafinanciada y que hace el mayor esfuerzo fiscal de todas las CCAA

Un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre la posibilidad de que un concierto solidario generalizado entre las CCAA permitiría solucionar ... los problemas en materia de autonomía, suficiencia y equidad del actual sistema de financiación aprobado en 2009 advierte de que la respuesta no es definitiva, y dependería «de cómo se concretase dicho sistema de concierto solidario en cada una de las tres materias señaladas». El IVIE alerta de que con algunas concreciones de la propuesta podrían lograrse avances en autonomía, en suficiencia o en equidad, o en algunas de esas las direcciones; «pero con otras concreciones no habría avances, e incluso podrían empeorar las cosas en alguna de las materias».

El estudio del IVIE constata las diferencias de ingresos por habitante ajustado de las comunidades de régimen común que genera el actual sistema de financiación, y que hacen que CCAA como La Rioja y Cantabria tengan un 18% más de recursos por unidad de necesidad que la media regional, mientras que Región de Murcia y la Comunitat Valenciana se sitúen nueve puntos porcentuales por debajo de la financiación media. En puntos porcentuales el rango de diferencias de financiación regional es de 26,5 puntos porcentuales.

El reparto de recursos por territorios, se explica, puede evaluarse a partir de la presión fiscal y el esfuerzo fiscal que soporta cada comunidad cuando realiza sus aportaciones netas a los ingresos tributarios del Estado. Haciendo igual a 100 la presión fiscal media, nueve de las quince comunidades soportan una presión fiscal inferior a la media, entre el 65% y el 90%, y la de Extremadura es mucho menor.

Por el contrario, las cuatro restantes (Madrid, Illes Balears, Cataluña y C. Valenciana) se sitúan por encima de la media. «Sorprende la aparición en este grupo de la Comunitat Valenciana, pues su nivel de renta por habitante está un 12% por debajo de la media regional y su presión fiscal en el 107,8%. Si se considera el esfuerzo fiscal, el rango de las diferencias se reduce pero Andalucía supera también la media y la Comunitat Valenciana se convierte en la que mayor esfuerzo hace, por encima de las tres comunidades más ricas», alerta.

El IVIE señala que estos resultados indican que «el reverso de las importantes diferencias de financiación por habitante que se derivan» del modelo de financiación en vigor «es una contribución de los territorios a financiar al Estado también desigual en presión fiscal y, lo que es más importante, en esfuerzo fiscal». «Destaca, en ese sentido, el caso de la Comunitat Valenciana, una región pobre, infrafinanciada y que realiza una aportación a los ingresos del Estado que supone el mayor esfuerzo fiscal de todas las CC. AA., superior en 20 puntos porcentuales al de Cataluña o Madrid«, se remacha.

¿Y extender el cupo a todas las CCAA? El IVIE considera, en líneas generales, que el modelo de cupo generalizado supondría ganancias respecto al sistema actual para las comunidades perjudicadas por los fondos del actual modelo, es decir, tres de las que reciben una financiación por debajo de la media (Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía), a las que se suma Castilla-La Mancha si el cupo se reparte a igualdad de esfuerzo fiscal; por otra, se suman Cataluña y Madrid, cuya financiación del actual modelo está cercana a la media pero poseen una elevada capacidad fiscal.

En cambio, si la distribución del cupo se realiza siguiendo el criterio de la igualdad de esfuerzo fiscal, las ganancias respecto a la situación actual aumentan sustancialmente para Andalucía y Comunitat Valenciana y disminuyen para Cataluña y Madrid. «Cuando se garantiza la nivelación total de los recursos estas dos últimas comunidades pierden la ventaja financiera que se deriva de su elevada capacidad fiscal y ya no mejoran respecto a su situación actual, concentrándose exclusivamente las ganancias en las cuatro actualmente infrafinanciadas (Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha)», se señala.

El informe señala que el acuerdo PSC-ERC «podría permitir superar las importantes asimetrías de recursos por unidad de necesidad del actual modelo si se concretara en línea con el tipo de sistema de concierto solidario generalizado. «Pero también podría agravarlas, si se concretara como un acuerdo singular entre el Estado y Cataluña que aproximara a esta comunidad a la situación privilegiada de las comunidades forales». Y añade. «Lo preocupante de que esto sucediera no sería, como a veces se afirma, que empezara a haber asimetrías entre comunidades. En la actualidad ya existen asimetrías, son graves y no han sido corregidas a pesar de ser bien conocidas desde hace tiempo por los responsables políticos. Pero que la singularidad de Cataluña se concretara como una asimetría más de recursos, sumándose a otras ya existentes e injustificadas, en lugar de solucionar el problema, lo agravaría. Por el contrario, sería una buena noticia que se transitara hacia un nuevo sistema que corrigiera las desigualdades existentes y no añadiera más».