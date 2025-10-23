Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El director del IVIE, Francisco Pérez, junto al consejero de Hacienda de esa región, Luis Alberto Marín. N. García

El IVIE defiende que acabar con los privilegios financieros de País Vasco y Navarra permitiría a la Comunitat incrementar sus ingresos en 2.200 millones

La entidad evita avalar el cupo catalán y apuesta por fórmulas de cogobernanza que no reduzcan la autonomía fiscal del Estado

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:36

Comenta

El último informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre financiación autonómica concluye que la eventual incorporación del País Vasco y Navarra, ... las dos regiones fuera del régimen común, al modelo de financiación singular pactada por el PSC y ERC para Cataluña –el denominado cupo catalán-, junto al resto de CCAA, permitiría mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana en 2.209 millones de euros.

