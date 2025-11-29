La investigación del fiscal al excomisionado de la dana incluyen a dos jefes de personal de la Diputación

El caso de José María Ángel, el excomisionado de la dana que durante años aprovechó un supuesto título falso para promocionar su carrera en la ... Administración, está pendiente de la decisión de la Audiencia de Valencia. En el supuesto, de entrada improbable, de una reapertura, la Fiscalía tiene a otros dirigentes señalados aparte del excomisionado e histórico alcalde de L'Eliana.

Así, en el recurso de reforma ante la decisión del juez instructor - el juez sostiene que los hechos están prescritos- apuntó que sus diligencias en fase prejudicial incluían también a dos responsables de la Diputación de Valencia. Se trataba de Josep Duart, quien fuera jefe de servicio de personal en diciembre de 2015 y Juan Manuel Olmo, que le sustituyó en esa demarcación.

La investigación apuntaría a que José María Ángel, secretario autonómico de Emergencias en las legislaturas del Botánico, contó con colaboración de la institución o bien para introducir el título falsificado en el expediente -en realidad se ignora cuándo lo hizo, en qué año- o bien para mantener oculto el fraude durante casi cuatro décadas. O incluso en ambas circunstancias. De hecho, existiría algún informe en este sentido haciendo constar que la documentación en el expediente acreditaría los requisitos para ocupar alguna de las plazas.

José María Ángel percibió cerca de 850.000 euros a lo largo de su dilatada carrera en la Diputación. El tiempo que fue alcalde de L'Eliana seguía cobrando de la Corporación, según los datos que maneja la entidad. De esta cantidad, cerca de 163.000 euros no los habría ingresado de no disponer de ese título falso que le abría la puerta a poder ocupar determinadas plazas.

La Diputación y la Fiscalía de Valencia tratan por todos los medios de forzar una reapertura del sumario. No quieren olvidarse de unos hechos que han causado un grave perjuicio a una institución pública. La precipitada querella del sindicato Manos Limpias perjudicó enormemente el éxito de las diligencias del ministerio público, todavía en fase prejudicial. La acción del sindicato, débilmente planteada desde el punto de vista técnico, llevó al juez al archivo del asunto.

El nombre del excomisionado de la dana salió ayer de nuevo a la palestra durante el debate del Pleno de investidura. Fue el PP quien recurrió al exreferente socialista para contrarrestar el mensaje de los socialistas respecto a la corrupción de todos los presidentes populares de la Generalitat.

José María Ángel, sin embargo, sigue anclado en un deliberado perfil bajo tras su repentina salida de la Administración. El caso terminó por salpicar a su mujer, la socialista Carmen Ninet, que ocupaba la vicepresidencia del MuVIM pese a que tampoco reunía los requisitos de formación que reclamaba el puesto. Ninet no pudo acreditar ni siquiera el Bachillerato para una responsabilidad que exigía una licenciatura. El sueldo, en cambio, era suficientemente atractivo. Más de 100.000 euros anuales.

Ninet y José María Ángel ha sido un matrimonio que ha vivido siempre bajo el paraguas del PSPV. Han ocupado siempre los puestos de mayor relevancia y, a su vez, los más interesantes desde el punto de vista económico.