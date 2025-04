Investigación de la dana en Les Corts: más de seis meses para aprobar un plan de trabajo La comisión no se reunirá hasta el 5 de mayo para aprobar su hoja de ruta y los plazos sobre documentación provocarán que las comparecencias no se producirán hasta después de las vacaciones de verano

La comisión de investigación de la dana que se constituyó en Les Corts el pasado 27 de enero (han pasado ya dos meses y medio ... desde entonces) no se volverá a reunir hasta el 5 de mayo, y será para aprobar el plan de trabajo, aún pendiente de resolver y que probablemente recogerá las propuestas de Vox (que preside la comisión) y del PP (que ocupa la vicepresidencia). De este modo, hasta que hayan pasado más de seis meses desde que se produjo la riada que provocó más de 220 muertes no se habrán reunido más que un par de ocasiones. Y las comparecencias no se esperan hasta septiembre, después de las vacaciones de verano en el parlamento, donde la investigación se está acometiendo con una extraordinaria calma. El PP justifica esos plazos en la necesidad de dar prioridad a la aprobación de los presupuestos para este año.

La oposición considera que la convocatoria para el 5 de mayo de la comisión de investigación «demuestra que el PP y Vox no tienen ninguna intención de aclarar qué ocurrió», señala el socialista Muñoz. Una vez se apruebe el plan de trabajo, deberá habilitarse un plazo de 20 días hábiles para reclamar documentación y, una vez se reciba, otros 15 días para estudiarla, y será a partir de ese momento que comenzarán a implementarse los calendarios de comparecientes. Teniendo en cuenta que el periodo de sesiones finaliza a principios de julio, la posibilidad de que se celebren comparecencias antes de las vacaciones de verano en la Cámara es muy remota. La diputada de Compromís, Isaura Navarro, tilda la comisión de «paripé» y lamenta que esté «controlada por Vox y el PP, que no quieren investigar nada». De hecho, según Navarro, el plan de trabajo de la comisión pretende poner el foco en las obras en el barranco del Poyo «y no en lo que la gente quiere saber, que es qué estaba haciendo Mazón esa tarde». La diputada de la coalición ha admitido que esas obras son importantes, ya que actualmente no se han acometido y así está la situación desde hace décadas, pero ha afirmado que la prioridad es desvelar qué paso la tarde de la dana. Por lo que se refiere a prioridades, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha admitido tácitamente que las comparecencias pueden retrasarse hasta septiembre porque, actualmente, la prioridad es «sacar adelante unos presupuestos que recogerán las ayudas a los afectados y las partidas para la gestión de la Generalitat, necesaria para todos los valencianos». La izquierda considera que el listado de los comparecientes, en cualquier caso, está orientado y cribado por los populares y voxistas, y evita que acudan a la comisión las asociaciones configuradas por afectados de la riada.

