Intervención detecta 1,7 millones sin justificar en un centro de Ciegsa Las obras que se ejecutaron en el centro educativo. / jesús montañana Los peritos, que alertan de irregularidades en los proyectos, envían su informe al juez que investiga los amaños en colegios públicos A. RALLO VALENCIA. Martes, 30 octubre 2018, 00:44

La Intervención de la Generalitat ha detectado graves irregularidades en su informe sobre las obras en el instituto del Cabanyal. La empresa encargada de la actuación fue BM3 Obras y Servicios. Una de las sospechas que comparten Anticorrupción y la Guardia Civil es que las adjudicatarias pagaban comisiones y luego se les compensaba con modificados innecesarios o autorizados al margen de la ley. Los especialistas advierten de que existe una desviación de aproximadamente 1,7 millones de euros entre la obra abonada por la empresa pública y lo que se ha podido certificar como actuaciones comprobadas y corregidas.

El tope de los sobrecostes se sitúa en el 20%. Ese es el límite porque a partir de ese porcentaje se puede rescindir el contrato o se requiere de un informe especial siempre que el servicio inicial supere los seis millones de euros. Así, en el caso del IES el Cabanyal no se cumplió con ese requisito porque el porcentaje acumulado en los diferentes sobrecostes fue del 37,38%. Los peritos separan en dos grupos las actuaciones que se llevaron a cabo con los modificados, algunas de las cuales no se ajustan a las razones de interés público, necesidades nuevas o causas imprevistas, motivos que sí permiten ampliar el objetivo original. Los especialistas designados por el órgano auditor calculan que sólo las actuaciones en este apartado alcanzaron los 1,2 millones de euros.

Además de si los modificados se ajustan o no a la normativa, los especialistas alertan de que carecen de planos de la sobreexcavación efectuada y existen precios nuevos que incluyen trabajos ya contemplados en otras unidades de obra. Es más, consideran que algún modificado podría haberse evitado si se hubieran hecho las catas e inspección visual con ensayos en el proyecto de demolición inicial.

Se autorizaron sobrecostes por encima del 37% cuando la ley sólo permite hasta el 20%

En otro de los proyectos modificados -se realizaron tres- no se aportan nuevos planos estructurales y se incorporan partidas en el presupuesto donde no es posible «su medición al ser partes ocultas sin planos nuevos». De igual modo, no están justificados algunos cambios y tampoco se han encontrado planos nuevos de armado, forjados, pilares... «Es imposible su medición». El tercero de los modificados comparte deficiencias con los dos anteriores.

La causa de Ciegsa es una de las investigaciones más retrasadas de todas las derivadas de la macrocausa de Imelsa. El expresidente de la Diputación Alfonso Rus y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla figuran entre los principales investigados en esta pieza separada.