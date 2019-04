La Intervención abona la tesis del fraccionamiento de contratos de Fuset El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, en una rueda de prensa. / Irene Marsilla Los especialistas entienden que determinados servicios de Expojove, la Feria de Julio y las Cabalgatas debieron hacerse en un único procedimiento A. RALLO Valencia Sábado, 27 abril 2019, 01:07

La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ha detectado una serie de irregularidades en las contrataciones que el concejal Pere Fuset realizó para diferentes eventos de su departamento como Expojove, la Feria de Julio y las Cabalgatas de Reyes, entre otras iniciativas. El dosier se encuentra ya en el juzgado de Instrucción 2 de Valencia, que mantiene al edil como investigado desde hace meses. El resumen del trabajo de la Intervención, junto a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) -la jueza les encargó las pesquisas- han sido trasladados ya al fiscal encargado del asunto, tal y como confirmaron recientemente desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Será ahora el responsable del ministerio público el que examine si esas irregularidades administrativas revisten indicios delictivos para continuar con el procedimiento penal o si apuesta por el archivo al descartar la existencia de responsabilidades. También podría solicitar nuevas diligencias.

Las conclusiones de la Intervención -la jueza les solicitó un informe el pasado año- apuntan la existencia de un fraccionamiento de contratos. De acuerdo a la naturaleza de los servicios contratados, los especialistas consideran que debería realizarse un único proceso administrativo.

Así, entre los pagos cuestionados por el órgano supervisor aparecen la Gran Fira Valencia 2016, dos ediciones de Expojove, la Feria de Julio, la Batalla de Flores y la Cabalgata de Reyes. En estos dos últimos eventos, las discrepancias se centran en el alquiler de las carrozas. En definitiva, la Intervención resuelve que en algunos de los expedientes analizados existiría una unidad funcional y operativa que aconsejaría su tramitación en un único procedimiento.

La Udef no ha hallado vínculos entre los principales empresarios y Compromís

El fraccionamiento de contratos, no obstante, no es en sí mismo un delito. Se trata de una práctica en la Administración que consiste en dividir la adjudicación de un mismo servicio en varios contratos para evitar que el importe supere el límite de los contratos menores y el encargo deba salir a concurso. Los contratos menores de servicios no pueden superar los 18.000 euros, IVA aparte. Para que esta actuación administrativa -irregular, sin duda- adquiera el carácter delictivo tiene que existir un plus en la actuación del dirigente político. Y eso es precisamente lo que debe dilucidar el fiscal.

En este sentido, una circunstancia avalaría la defensa de Pere Fuset. Los agentes no han hallado vinculaciones entre los dirigentes de las principales empresas de la denuncia inicial y el partido político de Compromís. Las mercantiles supuestamente beneficiadas por la concejalía que dirige Fuset son Regesmit SLU; Mathena Producciones SL; Espectáculos AMB Producciones SL; y Enmovyment Cocop. Val.

La jueza requirió el pasado año la cuantía de los contratos menores adjudicados sin contrato público, así como la de los que sí se hicieron con concurso en el periodo comprendido entre enero de 2016 y mayo de 2018. La solicitud se completaba con el requerimiento al consistorio valenciano de copia de todos los informes en los que se hubiera realizado 'observación complementaria' «por entender que podría haber un fraccionamiento de contratos».

El procedimiento arrancó a raíz de una denuncia del asesor del PP en el Ayuntamiento Luis Salom. El cargo popular ha distribuido por los juzgados valencianos una serie de irregularidades que afectarían a diferentes cargos públicos del Ayuntamiento de Valencia. Esta investigación a Fuset, que la jueza declaró secreta durante varios meses mientras la Policía elaboraba el informe que ahora ha entregado, es uno de los asuntos que más ha comprometido al edil por el tiempo que se mantiene y las diligencias encargadas. El político de Compromís siempre ha negado las acusaciones y atribuye las denuncias a un intento de lastrar la gestión municipal. Otras causas, como los carteles de Fallas o una pasarela peatonal para las fiestas josefinas, ya se han archivado.

Pero, al margen de la actividad judicial generada por la oposición, Fuset todavía tiene abierta otra causa judicial. Se trata de la investigación judicial por el accidente mortal durante la instalación de la grada para los Conciertos de Viveros de 2017. El fiscal informó de que no era necesaria su citación como investigado. Sin embargo, el juzgado atendió la petición de la acusación particular, que representa los intereses del operario fallecido. En su comparecencia ante la juez, atribuyó a los técnicos cualquier decisión acerca de la infraestructura.