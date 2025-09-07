Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmigrantes rescatados en aguas de Fuerteventura. EFE

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

El discurso xenófobo de la extrema derecha amenaza con incendiar las calles tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:11

El descenso de la inmigración ilegal a lo largo de la última década no impide que a día de hoy sea vista como uno ... de los mayores problemas en todos los países de la Unión Europea. España no es una excepción. Hasta el 15 de agosto llegaron a sus fronteras más de 22.000 personas sin la documentación en regla. Según el barómetro del CIS del mes de julio, la inmigración es la mayor preocupación para los españoles tan solo por detrás de la vivienda y la corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  3. 3

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  4. 4

    Los amigos que acompañan a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  5. 5 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  6. 6 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»
  7. 7

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  8. 8 Se acerca una nueva ley de la UE que afectará a miles de alimentos y que amenaza con encarecer la ropa y el calzado
  9. 9

    À Punt contrata a Francis Puig pese a ser multado por amañar concursos
  10. 10 La acusada de consentir las violaciones a su hija alega que no recuerda nada por el consumo de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso