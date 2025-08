Iniciativa apuesta por el regreso de Oltra para recuperar el Ayuntamiento de Valencia

El nombre de Mónica Oltra se ha convertido en una esperanza -sin duda, la más firme- para levantar los ánimos en Iniciativa y, por extensión, ... en la coalición de Compromís donde los liderazgos de Joan Baldoví en la Generalitat y de Papi Robles en el Ayuntamiento de Valencia no viven momentos boyantes. Para Ibáñez es la «mejor candidata» independientemente del puesto. El mejor activo político de la izquierda.

El diputado Alberto Ibáñez ha acudido este martes a À Punt para analizar la actualidad. El representante de Iniciativa se mantiene dentro de Sumar frente a la decisión que adoptó su compañera de Mes, Àgueda Micó, de pasar al Grupo Mixto. Ibáñez ha sido realmente crítico con la salida de Micó. «Nos presentamos a unas elecciones generales con EU, Podem y Sumar y me debo a esas organizaciones». Ellos -en referencia a Mes, el antiguo Bloc- decidieron unilateralmente que no les convenía. «La honestidad y el compromiso han de primar. Yo no puedo traicionar al electorado progresista. Se necesita menos patriotismos de las siglas».

En este sentido recordó la necesidad de cuidar la «educación, la sanidad y los ataques a la lengua». La solución es «participar en la gobernabilidad de la alternativa». Todo esto, según el diputado, ha apartado el foco de lo verdaderamente importante como ha sido la gestión de Carlos Mázon en la dana.

Ibáñez, en plena polémica por la denominada crisis de los currículums, ha admitido que no tiene ninguna titulación universitaria, pero que a los políticos sólo se les tiene que exigir «honestidad y transparencia». También se refirió a la corrupción, la del Gobierno de Sánchez y la del ministro Montoro. Puso el foco en dos circunstancias significativas: el papel de los funcionarios en estas tramas y la actuación de las empresas corruptoras.

El asunto de la financiación y el nuevo modelo recaudatorio ocupó buena parte de la entrevista. Ibáñez adelanta que no votarán a favor de un nuevo sistema que no incluya a la Comunitat. «Lo que den a Cataluña se lo tienen que dar también a Valencia». Pero cree que Mazón debe reclamar el mismo modelo que se ofrece a Cataluña porque mejoraría la situación actual ya que incrementaría los ingresos anuales en al menos 1.800 millones de euros.

De nuevo, el nombre de Oltra ha disparado las expectativas. «Es el mejor bagaje político de la izquierda, mejor candidata al Ayuntamiento, la Generalitat o en Madrid». El diputado nacional agradeció el papel secundario de Oltra durante su ausencia por sus problemas judiciales. «No hace de Pablo Iglesias o de Felipe González, da los consejos cuando se le piden..»

Oltra lleva apartada de la primera línea política desde hace más de dos años cuando el TSJ avaló una serie de indicios para imputar a la entonces vicepresidenta por un supuesto plan para silenciar una denuncia de abusos sexuales de una menor tutelada contra su marido. Tras una exhaustiva investigación, el juez resolvió que esos indicios de criminalidad no tenían la suficiente consistencia para sentar a la dirigente de Compromís en el banquillo. La Audiencia, sin embargo, revocó esa decisión. El instructor se vio obligado a dictar el auto de procesamiento, pero recientemente ha vuelto a decretar el sobreseimiento. Será la Sala la que tenga la última palabra. Pero el juicio se presenta como inevitable salvo sorpresa mayúscula.