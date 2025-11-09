Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Carles Puigdemont, durante una sesión del Parlamento Europeo. EFE

El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea

Los tribunales de la UE han respaldado a las instituciones del Estado ante los recursos de los dirigentes del 'procés'

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

El empeño de las fuerzas independentistas por involucrar a la justicia europea en la causa catalana –identificada con el 'procés'– ha caído hasta el momento ... en saco roto. El objetivo ha sido doble. Por un lado, ha existido un interés personal por anular o evitar sanciones que incluyen penas de cárcel o inhabilitación. Por el otro, ha primado el cálculo político para obtener a través de las sentencias emitidas desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una condena a la supuesta persecución política desde los poderes del Estado español a la vez de un reconocimiento de legitimidad al 'procés'. No es una estrategia innovadora. Ya la puso en práctica la izquierda abertzale en el pasado con un resultado decepcionante para sus intereses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  6. 6 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  7. 7 La UE regala 40.000 viajes de un mes en tren por Europa y el plazo acaba en unos días
  8. 8

    Netflix busca extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz
  9. 9 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  10. 10 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea

El independentismo tropieza con la piedra de la justicia europea