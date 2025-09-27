Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 130 millones de euros a un único acertante
Simpatizantes de Junts Pel Sí celebran los resultados. R. C.

El independentismo evita conmemorar el día que se lanzó al precipicio

Diez años de las elecciones 'plebiscitarias' del 27-S, que aceleraron el 'procés'

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:13

Hace justo diez años, el 'procés' se aceleró hasta la colisión de octubre de 2017. El momento en el que el independentismo perdió los frenos ... fue la cita con las urnas del 27 de septiembre de 2015. Por primera vez, Convergencia (Unió ya se había separado) y Esquerra se presentaron juntos bajo una misma marca, Junts pel Sí, que agrupó además a los líderes de la ANC y Ómnium Cultural. El único actor relevante que no se sumó fue la CUP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición
  10. 10 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El independentismo evita conmemorar el día que se lanzó al precipicio

El independentismo evita conmemorar el día que se lanzó al precipicio