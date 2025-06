El independentismo advierte a Sánchez e Illa de que la ley de amnistía «no normaliza nada»

Cristian Reino Miércoles, 4 de junio 2025, 11:39 Comenta Compartir

El independentismo ha lanzado este miércoles un aviso al Gobierno central y al catalán. «La ley de amnistía no ha normalizado nada», ha asegurado ... el portavoz de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové. El conflicto sigue abierto. «Si no hubieran aceptado la ley de amnistía», los socialistas no estarían en el gobierno ni en Cataluña y en el ejecutivo central, ha señalado. «No hagan ver que el conflicto no existe, trabajen para resolverlo», ha señalado en la sesión de control al Govern en la Cámara catalana. En la misma línea, la portavoz de la CUP, Laia Estrada, ha recordado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el lunes por la noche, en el Palau de la Música, fue recibido con gritos a favor de la independencia. «No le gustó, porque rompe con la idea de la normalidad institucional», ha aseverado. La ley de amnistía, ha afirmado la diputada de la izquierda nacionalista, no ha servido para «parar la represión», no ha acabado con las «cloacas del Estado» y «no ha servido para resolver el conflicto». Este solo se solucionará, según han insistido ERC y la CUP, cuando Cataluña vote sobre la independencia en un referéndum.

Illa ha replicado que normalidad política es que se pueda expresar la pluralidad política, como a su juicio hizo el público convocado el lunes pasado por la plataforma nacionalista Òmnium Cultural. En respuesta a Vox, que también le ha interpelado por la ley de amnistía, el dirigente socialista ha asegurado que la aprobación de las medidas de gracia lo ha normalizado «todo». «Las cosas han mejorado: aquí y en el conjunto del Estado», ha señalado. Illa cree que la ley de amnistía ya debería ser efectiva. Y ha lanzado un aviso indirecto al Tribunal Supremo. «La ponencia del Tribunal Constitucional es una buena noticia. Espero que haga reflexionar a los que no están aplicando esta ley», ha advertido. Ha pedido respeto al poder judicial, pero al legislativo también se le ha de respetar, ha señalado. Mientras, el presidente de la Generalitat ha confirmado que el viernes debatirá sobre la financiación singular de Cataluña con el resto de presidentes en la conferencia de líderes autonómicos que se celebra en Barcelona. «Tenemos la razón. No tengo inconveniente en debatir sobre la financiación», ha anunciado. «Algunos quieren hacer mucho ruido», ha dicho del PP. «Yo no lo haré», ha rematado. Los comunes, por su parte, le han instado a no caer en la «trampa del PP». «La vivienda es la prioridad, es el tema que debe marcar la conferencia», ha rematado el portavoz de los comunes, David Cid.

