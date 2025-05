Illa pacta con ERC la estabilidad del Govern a cambio de nuevos avances en la hacienda propia

El Govern catalán celebra este jueves una reunión extraordinaria de su consejo ejecutivo. El Gobierno catalán aprobará un tercer suplemento de crédito, la fórmula que ... ha encontrado para poder gobernar con los presupuestos prorrogados de 2023 y contar con unos recursos extra de un total de 4.000 millones. El Govern ha ido aprobando por partes estos suplementos de crédito. Pero en todos los casos los ha validado con los mismos socios de la investidura: PSC, ERC y los comunes.

Los republicanos y los comunes se han negado hasta la fecha a dar su apoyo a unos nuevos Presupuestos catalanes, pero sí están respaldando financieramente al Govern. Con escenificaciones de rechazo y gestos de cara a la galería, pero tanto ERC como Catalunya en Comú están dando la estabilidad que necesitaba el Govern de Illa, que hace un año ganó las elecciones catalanas, con siete escaños de diferencia con respecto a Junts, que quedó en segundo lugar, y apostó por gobernar en solitario.

En los últimos tiempos, dos de las principales organizaciones empresariales de Cataluña, la patronal Foment del Treball y el Cercle d'Economia, han criticado al Gobierno catalán por su política fiscal y de vivienda y por pactar con ERC y los comunes y no con Junts. A pesar de los reproches del mundo empresarial, Illa ha mantenido su apuesta de pactar con los dos grupos de la izquierda soberanista. Ambos le han exigido gestos en los últimos días para acabar de perfilar el apoyo a los suplementos de crédito, en concreto al último, dotado de 469 millones. El Govern anunció ayer martes el cierre de su oficina en Tel Aviv como protesta por la situación en Gaza. Era una reclamación de los comunes.

ERC ha anunciado este jueves un pacto con el Gobierno catalán para dar apoyo al tercer suplemento de crédito. Los republicanos son conscientes de que están dando un «balón de oxígeno» a Illa, pero se proponen «marcarle» de cerca para que cumpla los acuerdos de investidura. Así, el Gobierno catalán se ha asegurado el respaldo de Esquerra a cambio del compromiso por seguir avanzando en la hacienda propia. Los pasos son explícitos como pedía ERC. Por ejemplo, el Govern y Esquerra han pactado crear 200 plazas nuevas para la agencia tributaria catalana, 90 más de las que ya anunció la Consejería de Economía, para cumplir el compromiso de que la administración catalana gestione la campaña de la renta del año que viene. ERC, en cualquier caso, ha señalado que la agencia tributaria catalana aún necesitaría aumentar su plantilla hasta los 800 funcionarios.

En materia de la hacienda propia, el Gobierno y ERC han reiterado el compromiso de presentar antes del 30 de junio el modelo «detallado» de financiación singular y antes del 31 de julio, el plan director de la campaña del IRPF. Han pactado también una nueva sede para la agencia tributaria catalana y para la nueva empresa que gestionará Rodalies, que deberá estar constituida antes del 30 de junio.

«Esta legislatura solo tiene sentido si somos capaces de avanzar en los acuerdos de investidura: Rodalies y financiación», ha asegurado el portavoz de ERC, Isaac Albert. «Esto no va de dar estabilidad a Illa», ha asegurado. ERC afirma que no amenaza al Govern, pero si Illa quiere contar con su apoyo, tiene que ceder a las reclamaciones de los republicanos. «Queremos marcar el ritmo del Govern», ha señalado Albert. ERC no descarta su apoyo para los Presupuestos del año que viene, pero ya avanza que podría darse la misma situación que este año, la de ir aprobando poco a poco suplementos de crédito al presupuesto prorrogado.

Illa tuvo ayer además gestos con ERC, en el debate sobre la crisis de la DGAIA, el organismo de la Generalitat encargado de la atención a la infancia más vulnerable. Este departamento ha estado en manos de ERC y Junts en los últimos 6 años, los años más controvertidos por el escándalo de la niña violada por una red de pederastia y por las supuestas irregularidades. Illa descargó de culpa la época de ERC y señaló a la de Junts. Los republicanos han destacado además que han conseguido arrancar al Govern una partida 200 millones para rehabilitar viviendas y crear plazas de guardería y 250 millones para el plan nacional por la lengua catalana.