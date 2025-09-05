Illa asegura que Sánchez «tiene cuerda para rato» y cree que debe repetir como candidato en las generales
El presidente de la Generalitat catalana niega que hablara de Presupuestos con Puigdemont
Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:40
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes desde Valencia que Pedro Sánchez tiene «cuerda para rato» y se ha mostrado ... a favor de que repita como candidato del PSOE en las próximas elecciones generales previstas para 2027, si se agota la legislatura. Illa, en una conferencia en la capital valenciana, ha defendido la gestión del presidente del Gobierno en materia económica, territorial y de política internacional, y ha afirmado que se siente «orgulloso de él».
El presidente catalán ha viajado a la capital del Turia en el marco de la gira que está realizando por distintas comunidades autónomas para defender su propuesta de financiación singular para Cataluña. «Cataluña es y seguirá siendo solidaria», ha asegurado. Los ejes sobre los gira su propuesta de financiación son «solidaridad, ordinalidad y transparencia». «No pedimos ningún privilegio, ni tratos desiguales. No queremos quitarnos responsabilidades sino el máximo autogobierno, no para quejarnos ni confrontar», ha señalado.
Hasta la fecha, ha visitado Canarias, Madrid, Aragón, Navarra y Galicia. De las autonomías del PP, solo se ha reunido con Jorge Azcón. Cuando viajó a Madrid no mantuvo un encuentro con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y este viernes no se ha visto con Carlos Mazón.
Illa, en un desayuno informativo organizado por el diario Levante-EMV, ha defendido la quita de la deuda aprobada por el Consejo de Ministros el martes pasado. Fue un acuerdo entre el PSOE y ERC, ha admitido, «¿Y qué?», ha preguntado. «Porque lo haga Esquerra, ¿tiene que ser malo?», ha insistido. El dirigente del PSC, arropado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y por el expresident Ximo Puig, ha abogado por una España plural y diversa frente al centralismo madrileño, que ha tachado de insolidario, y ha llamado a la sociedad valenciana a sumarse, desde el rigor y alejándose del ruido, al debate sobre la reforma del sistema de financiación. Según Illa, ha llegado el momento de que Cataluña y la Comunidad Valenciana colaboren, lleguen a acuerdos y dejen atrás las desconfianzas mutuas.
