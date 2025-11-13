Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel promocional del documental sobre Pedro Sánchez Hazte Oír

Hazte Oír estrenará en un cine de Sevilla su documental 'Sánchez S.A. Una historia de corrupción'

El pasado octubre, el colectivo, que es acusación popular en las causas que salpican al PSOE y al presidente, ya hizo la premier de esta producción en el Capitol de Madrid

C.P.S.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

El colectivo Hazte Oír estrenará el próximo domingo 30 de noviembre a las 12 de la mañana en el Auditorio Cartuja de Sevilla su controvertido documental 'Sánchez S.A. Una historia de corrupción', en el que la productora Terra Ignota repasa las principales causas judiciales que salpican al entorno del presidente, del PSOE y del Gobierno. Procedimientos como los caso 'Begoña', 'Hermano', 'Koldo' o 'Fontanera' en los que Hazte Oír es acusación popular.

Este documental ya fue estrenado a nivel nacional el pasado octubre en Madrid, donde el colectivo consiguió llenar el cine Capitol de la Gran Vía.

En esta producción, en la que se repasa la trayectoria del jefe del Ejecutivo desde el inicio de su carrera política hasta la actualidad, cuenta con la intervención de una veintena de testimonios referidos a los causas de corrupción que afectan al Ejecutivo socialista y a la familia del propio Sánchez.

«Queremos que todo el relato que ha intentado imponer Sánchez y su maquinaria de propaganda se vea confrontado con información, datos y análisis de los que más saben», ha explicado Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír. «Por tierra, mar y aire… y ahora en la gran pantalla también en Sevilla», ha apuntado Arsuaga.

Hazte Oír desde hace años viene protagonizando algunas de las campañas más polémicas contra el Gobierno y contra Sánchez, incluida la contratación de lonas en lugares públicos o camiones y autobuses con rótulos de «corrupto» o «capo» dirigidos al presidente del Ejecutivo.

