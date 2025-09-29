Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia
Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez

La Intervención General denuncia que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:11

Hacienda afirma haber detectado multitud de irregularidades en los contratos públicos que fueron adjudicados al grupo Barrabés después de que Begoña Gómez escribiera sendas cartas ... de recomendación a favor de Juan Carlos Barrabés, dueño de esas empresas, amigo personal y colaborador de su cátedra extraordinaria. En un informe de más de 300 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de que dirige María Jesús Montero, denuncia, entre otras incidencias que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  3. 3 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  4. 4 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  5. 5 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  6. 6 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  7. 7 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  8. 8 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  9. 9 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez

Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez