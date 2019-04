Hacienda bloquea pagos de la conselleria de Oltra de 93 millones por el retraso del FLA La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra. / EFE/M. B. El Gobierno de Sánchez adelantó 600 millones pero obligó al Consell a destinarlos a pagar deuda y no a entidades J. C. FERRIOL Valencia Jueves, 4 abril 2019, 00:44

La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra acumula ya más de 93 millones de impagos como consecuencia del retraso en la llegada del FLA del primer trimestre del año. El dato, confirmado por el propio departamento del Gobierno valenciano, ofrece la medida de la gravedad que supone el hecho de que el Ejecutivo central no haya ingresado en las arcas autonómicas los más de 3.100 millones de euros que comprometió el pasado 31 de enero y que cooresponden al Fondo de Liquidez Autonómica a transferir a la Comunitat. La propia Oltra valoró ayer este hecho y reclamó Gobierno de España que se ponga «las pilas» y por lo menos pague el FLA ordinario «para aligerar pagos» a proveedores y entidades porque en la Comunitat Valenciana «no» pintan «dinero».

Tal y como avanzó ayer este diario, el Ejecutivo central comprometió el pasado 31 de enero una cifra millonaria -3.138 millones de euros- para la Comunitat como consecuencia del primer trimestre del FLA. Fuentes de la conselleria de Hacienda explicaron el lunes que ese dinero no llegará a la Comunitat hasta que no se apruebe el plan de ajuste de la Comunitat y recordaron que tanto en 2016 como en 2017 y 2018 esa aprobación no se produjo hasta el mes de mayo o junio. «Este año se aprobará antes de las elecciones del 28 de abril», reiteró ayer una fuente del departamento que dirige Vicent Soler.

Pero la promesa no resuelve los impagos ni satisface a los proveedores. La conselleria de Igualdad que dirige Oltra suma, a fecha de 1 de abril, una deuda de 93,9 millones de euros correspondiente a la diferencia entre los conceptos para los que el departamento de Oltra ya ha pedido el pago y los abonos reales que ha efectuado el departamento que dirige Soler -se incluyen los capítulos II, IV y VI-.

La propia conselleria de Igualdad explicó ayer que con el sistema del FLA del anterior Gobierno «se permitía el pago a las entidades sin ánimo de lucro y empresas que trabajan para la Conselleria de Igualdad prestando servicios a las personas vulnerables vía subvención o concierto». Sin embargo, una interpretación de la ley realizada por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez «prioriza el pago a empresas (proveedores) sobre la entidades sin ánimo de lucro». La explicación es la que justifica que los retrasos en los pagos en el capítulo II sean de 28 millones, y las de capítulo IV superen los 61 millones.

El departamento de Oltra reveló que desde el Gobierno central se ha realizado un adelanto del FLA de cerca de 600 millones a la Comunitat, «pero que no han servido para eliminar tensiones de tesorería y pagar a las entidades, sino que han ido directos a pagar una deuda que en gran parte es fruto de la infrafinanciación» que arrastra la Comunitat.

La propia Oltra terció ayer en este asunto para subrayar que «debería ser una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez porque aquí estamos hartos de esa infrafinanciación y que encima la tengamos que suplir con préstamos como el FLA, y que encima esos préstamos tampoco lleguen», alegado la vicepresidenta y líder de Compromís. Finalmente, insistió en que los valencianos están «hartos de ser españoles de segunda».