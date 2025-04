Guillermo Alonso del Real, exconcejal de Vox en Torrent: «¿Moción de censura? Le he reiterado a la alcaldesa mi compromiso institucional» El edil dice que seguirá con «los mismos principios» tras pasar a no adscritos, defiende propuestas de otros grupos y asegura que seguirá en el Ayuntamiento, incluso sin delegaciones

Nacho roca Catarroja Jueves, 24 de abril 2025, 10:59

El que hasta ayer miércoles ha sido portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torrent, Guillermo Alonso del Real, ha abandonado la formación al pasar a no adscritos pero no su labor institucional. En conversación con LAS PROVINCIAS, explica los motivos de su salida y su voluntad de «seguir trabajando desde dentro del Ayuntamiento, con las mismas ideas y los mismos principios».

—¿Cómo está viviendo estos días tras tu salida de Vox?

—Pues con bastante actividad. Sigo trabajando en mi despacho, y además tengo una operación médica importante en Madrid la semana que viene, así que estos días están siendo un poco de locura. Mi intención es que todo siga tranquilo, que la gestión continúe con normalidad y, desde luego, seguir aportando en lo que pueda.

—¿Qué le llevó a dar el paso de abandonar el partido?

—Es una decisión que no ha sido fácil. No quiero entrar en polémicas, pero digamos que hay dinámicas internas con las que no me sentía cómodo. Al final, uno tiene que ser coherente consigo mismo. Yo sigo creyendo en los mismos valores que me llevaron a entrar en política, pero no me parecía honesto continuar bajo unas siglas si ya no compartía ciertas formas o decisiones.

—Desde Vox han solicitado que entregue el acta de concejal. ¿Lo hará?

—No, no tengo intención de renunciar al acta. Yo me debo a los vecinos de Torrent, no a las siglas de un partido. Fui elegido para representar a los ciudadanos y siento que aún tengo trabajo que hacer. Mientras tenga la confianza institucional y pueda seguir aportando, seguiré.

—¿Está dispuesto a quedarse en el Ayuntamiento incluso si la alcaldesa Amparo Folgado le retira las delegaciones?

—Sí. Si tengo que seguir sin delegaciones, lo haré desde el mismo compromiso. No es una cuestión de cargos ni de poder, sino de responsabilidad con quienes nos votaron. Mientras pueda seguir trabajando por los vecinos, desde donde sea, seguiré.

—¿Se plantea una moción de censura contra la alcaldesa Amparo Folgado?

—De momento, no. Bastante tengo con lo que acabo de hacer. He salido del partido, sí, pero mi intención no es desestabilizar nada. Yo he reiterado a la alcaldesa mi compromiso institucional. Si ella considera que puedo seguir aportando desde las áreas que gestiono, aquí estaré. Y si no, también lo entenderé.

—En sus declaraciones públicas ha defendido propuestas impulsadas por otros grupos como Compromís. ¿Cómo lo explica?

—Porque no se trata de quién lo propone, sino de si es una buena medida o no. Por ejemplo, lo de la comisión de seguimiento del contrato de recogida de residuos: estamos hablando de un contrato de varios millones de euros, que además es objeto de muchas quejas vecinales. ¿Por qué no vamos a exigir un mejor servicio? Si de verdad queremos que cada céntimo del Ayuntamiento beneficie a los torrentinos, hay que ser exigentes, vengan las propuestas de donde vengan.

—¿Qué le preocupa más como concejal en activo?

—Hay temas que los ciudadanos viven en su día a día, como la limpieza de las calles, que hoy por hoy preocupa incluso más que la seguridad. Y cuando eso coincide con un contrato millonario, hay que ser implacables con la empresa adjudicataria si no cumple. No es solo una cuestión política, es de gestión y de respeto al ciudadano.

—En la reunión de ayer con la alcaldesa, ¿qué impresión se llevó?

—Fue una reunión cordial, de muy buen tono. Yo le reiteré que estoy a su disposición. Si decide que debo seguir (como delegado de Educación y Deportes), lo haré con el mismo compromiso y principios. Y si por razones internas o de equilibrio del grupo considera que no debo continuar, lo aceptaré con respeto.