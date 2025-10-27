Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este martes 28 de octubre: las horas más caras y las más baratas para encender los electrodomésticos
María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. R. H.

Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

La presidenta regional pulsa el botón rojo ante la falta de apoyos para sacar los Presupuestos con el plácet de Feijóo, que presiona a Sánchez sin respaldos para sacar las Cuentas de 2025 tras la ruptura total con Junts

Juan Soriano y María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:20

Comenta

María Guardiola no esperó a la celebración mañana del Pleno de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos y en un golpe de efecto ... imprevisto convocó este lunes de urgencia a los periodistas para anunciar que el 21 de diciembre habrá elecciones en Extremadura. Una decisión que cuenta con el plácet de Alberto Núñez Feijóo, con quien coincidió por la mañana en un acto en Madrid, y que eleva la presión sobre Pedro Sánchez después de que Junts confirmarse su ruptura total con el PSOE y complicase la gobernabilidad. «Los ciudadanos no puede ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes», arguyen en la dirección nacional del PP. «Ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio –subrayan–, hay que convocar elecciones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  6. 6 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  7. 7 El Valencia ya está en descenso
  8. 8

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  9. 9 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  10. 10 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre