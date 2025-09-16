Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa. EP

Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular

El PSC ve asumibles las propuestas de resolución que presente Junts en el debate de política general

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:50

El Govern catalán ha discrepado este martes por primera vez en público con el Gobierno central, tras más de un año de mandato del socialista ... Salvador Illa, a cuenta de la negociación sobre un modelo de financiación singular para Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  6. 6 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular

Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular