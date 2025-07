González Pons: «En ningún país de la UE se toleraría lo que ocurre en España»

El portavoz del PP europeo Esteban González Pons ha señalado este sábado en el congreso nacional de los populares que «ningún país europeo toleraría lo ... que ocurre en España». El eurodiputado valenciano, que forma parte del comité de dirección elegido en este congreso, ha señalado que España «necesita un presidente que úna a los españoles, no que los divida en amigos y enemigos, que anteponga el bien de España, que crea en la Justicia y en el Estado de Derecho, que respete a jueces y fiscales, que deje a un lado sus preferencias personales y vuelva a los principios de la Constitución».

El dirigente popular ha remarcado que en ninguna democracia se consentiría que se desmontara el Estado de Derecho en lugar de convocar elecciones inmediatas. «Dejar de convocar elecciones para no perder privilegios es convertir la corrupción moral de uno en corrupción institucional para todos», ha advertido. Por eso, ha considerado que España necesita «un presidente que sirva a los españoles, no que se sirva de ellos. Y que no mienta. Necesitamos un presidente del Gobierno que se llame Alberto Núñez Feijóo».

González Pons ha clamado en su intervención contra el nacionalismo y el 'iliberalismo'. «La UE es el antídoto al nacionalismo. si el nacionalismo significa la guerra, la UE significa la paz», ha llegado a decir. El dirigente valenciano ha denunciado que alientan el nacionalismo «algunos partidos que deslizan la idea de que la UE da la espalda a los ciudadanos. Confundir el desacuerdo con ciertas políticas con la legitimidad de la comisión para adoptarlas es alentar el nacionalismo», ha añadido. «El nacionalismo es la negación de la democracia, aunque se disfrace de democracia. Por eso nosotros tomamos partido por Europa», ha dicho.

En sui intervención, el dirigente popular ha señalado que la UE es imprescindible y ha recordado que los europeos ya no mezclan ciencia y religión, ni juzgan a nadie por su orientación sexual o su lugar de nacimiento. «Lo europeo es defender a ucrania sin ninguna duda. Y mirar a Gaza con dolor e incomprensión. Y sostener la vigencia del derecho internacional, asegurar la libertad de empresa, y luchar contra la pobreza, no contra los pobres. Y aceptar al evidencia de que el clima cambia y resulta urgente reaccionar», ha clamado.