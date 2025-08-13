Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puente y Bolaños visitan este miércoles las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia. E. P.

El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»

El ministro de Trabajo niega haberse «cachondeado» a cuenta de los fuegos que arrasan España e insiste en sus ataques a Mañueco y Moreno por su ausencia: «A nosotros las crisis nos pillan trabajando»

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:03

El ministro Óscar Puente se reafirmó este miércoles en sus ataques a a los gobiernos de Castilla y León y Andalucía por la gestión de ... los incendios que han arrasado ya miles de héctareas y se han cobrado la vida de dos personas. «No voy a dar un paso atrás», aseveró a preguntas de los periodistas durante una visita a las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcía.

