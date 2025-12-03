Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, este miércoles en Sevilla Europa Press / Rocío Ruz

El Gobierno se resiste a dar el portazo de Junts por definitivo

La vicepresidenta Montero vuelve a admitir que el Ejecutivo no ha sido «diligente» en el cumplimiento de sus compromisos y promete más gestos «en las próximas semanas»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

El Gobierno se resiste a asumir que ha perdido a Junts para siempre. O al menos, para lo que pueda quedar de legislatura. A ... pesar de la contundencia con la que la portavoz de la formación independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, respondió esta mañana al intento de reconciliación escenificado el martes por Pedro Sánchez, el Ejecutivo no se mueve. «Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos reestablezca la confianza», manifestó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en una comparecencia en Sevilla ante los medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira y le acusa de robar fármacos en un hospital
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 La Policía arresta también por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno se resiste a dar el portazo de Junts por definitivo

El Gobierno se resiste a dar el portazo de Junts por definitivo