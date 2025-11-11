El Gobierno replica a la Asociación de Fiscales que opinar sobre el juicio a García Ortiz no es presionar a la Justicia

El Gobierno rechaza la acusación que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria, ha realizado contra Pedro Sánchez por afirmar que el Ejecutivo cree en la ... inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y «más aún» tras lo «visto y escuchado» la semana pasada en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, argumentó este martes que no hay intromisión o presión alguna a la judicatura en esas palabras sino una mera opinión.

En la Moncloa esgrimen que no es «incompatible» respetar la acción de los tribunales y tener un criterio sobre un caso concreto, como este, en el que se juzga si Álvaro García Ortiz es culpable de haber filtrado en marzo de 2024 un correo electrónico en el que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, reconocía que «ciertamente» este había cometido «dos delitos contra la Hacienda Pública»; lo que implicaría la comisión de un delito de revelación de secretos.

Alegría esgrimió además, durante su habitual comparecencia de lo martes tras el Consejo de Ministros, que no hay «nada nuevo» en que el jefe del Ejecutivo afirme que mantiene la confianza en el fiscal general del Estado (a quien él designo pero a quien no puede cesar) y, a modo de supuesto atenuante, adujo que, en todo caso, su último pronunciamiento al respecto - el que ha desatado los reproches de la agrupación mayoritaria de fiscales, las criticas del PP e incluso la reprobación del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page- se produjo «bajo el amparo del contexto» de una entrevista periodística (en 'El País') y no en una declaración institucional.

«Ninguna prueba»

Fuentes gubernamentales aseguran ser conscientes de las implicaciones que tendría que, tras esta defensa cerrada de García Ortiz, el Supremo concluyera que sí es culpable y lo condenara pero afirman que están dispuestos a asumir «la responsabilidad» de sus manifestaciones y sus posibles consecuencias.

Alegría pidió «reflexionar» sobre lo que hasta ahora se ha visto en el juicio y afirmó que no se ha puesto sobre la mesa «ninguna prueba contra el fiscal». Es más, defendió que «ha habido numerosos testigos que han declarado que ellos tenían esa supuesta información y en ningún caso la habían recibido por parte del fiscal». «Muchos otros -remarcó-, incluso, han reconocido que tenían esa información antes de que la tuviera el propio fiscal». Y a eso se une que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodriguez «reconoce que filtró y que mintió».