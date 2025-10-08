El Gobierno salva la ley de movilidad sostenible con la abstención de Podemos

Las amenazas de Podemos quedaron neutralizadas. Finalmente, no se atrevió a tumbar en el Congreso el embargo de armas a Israel, a su juicio una ... pantomima, ni tampoco se sumó al PP y Vox en contra de la ley de movilidad sostenible, una norma que formaba parte de los compromisos del Plan de Recuperación y de cuya aprobación, aún pendiente de su paso y regreso del Senado, depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos. El Gobierno, que corría el riesgo de encajar este miércoles dos nuevas derrotas parlamentarias, salió pues airoso.

La posición negociadora del partido de Ione Belarra había perdido algo de fuerza desde el momento en el que trascendió, ya avanzada la tarde, que había una baja crucial en las filas del primer partido de la oposición, lo que ya daba al bloque de la investidura la ventaja suficiente siempre que ninguno de los suyos fallara. Sin el diputado canario y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, de luna de miel y sin posibilidad de acogerse al voto telemático, el ‘no’ habría sumado como máximo 174 votos frente a 175 a favor. Pero el Ejecutivo no se quiso arriesgar e hizo bien en seguir negociando con los morados, porque resultó que el diputado del PNV Mikel Legarda tuvo un problema y no votó.

En la tribuna, el portavoz de los morados, Javier Sánchez Serna, se había mostrado muy duro insistiendo en sus críticas a la norma, entre ellas, que no pone límites reales a los vuelos cortos con alternativas ferroviarias, que no impulsa el ferrocarril para el transporte de mercancías, que tampoco regula las zonas de baja emisión o que no mejora las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. Pero ofreció una salida al Ejecutivo, un compromiso por escrito de que no habrá ampliación del aeropuerto del Prat. Hasta esta misma tarde, Podemos tenía otra exigencia, que se paralizara también la ampliación del puerto de Valencia.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, señala que "la ejecución material" de la ampliación de El Prat "no se realizará en el DORA III", que es el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.