La líder de Podemos, Ione Belarra, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra/ EP

El Gobierno salva la ley de movilidad sostenible con la abstención de Podemos

Los morados renuncian a tumbar la norma, de la que depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos, tras garantizarse que la ampliación del aeropuerto del Prat no tendrá lugar al menos en el periodo 2026-2031

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:21

Comenta

Las amenazas de Podemos quedaron neutralizadas. Finalmente, no se atrevió a tumbar en el Congreso el embargo de armas a Israel, a su juicio una ... pantomima, ni tampoco se sumó al PP y Vox en contra de la ley de movilidad sostenible, una norma que formaba parte de los compromisos del Plan de Recuperación y de cuya aprobación, aún pendiente de su paso y regreso del Senado, depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos. El Gobierno, que corría el riesgo de encajar este miércoles dos nuevas derrotas parlamentarias, salió pues airoso.

