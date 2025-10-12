Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE

La Guardia Civil, queha detectado siete indicios de posibles irregularidades en Ferraz, nunca ha afirmado ni negado que exista financiación irregular

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:12

«Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación del Partido Socialista y luego llega la Guardia Civil, léase la ... página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas». Este miércoles, en el Congreso, Pedro Sánchez, negó de manera categórica la existencia de una caja B en el PSOE basándose en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado. Lo curioso es que es exactamente el mismo documento que el PP utiliza para acusar a los socialistas justo de lo contrario: de nutrirse de dinero negro.

