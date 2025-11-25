Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

El presidente del Gobierno, recién regresado de Sudáfrica y Angola, se decanta esta vez por un perfil reconocido en la carrera y sin aristas, similar al de Segarra, su primer nombramiento en 2018

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Pedro Sánchez ha decidido no esperar ni un segundo. Nada más aterrizar el presidente del Gobierno de la gira africana que le ha llevado a ... Sudáfrica y Angola para participar en el G-20 y la cumbre UE- Unión Africana, Moncloa ha anunciado la decisión de iniciar hoy en el Consejo de Ministros el proceso para elegir a la sustituta de Álvaro García Ortiz, que ayer solicitó su cese como consecuencia de la condena por revelación de secretos fallada el pasado jueves por del Tribunal Supremo. El relevo propuesto es Teresa Peramato Martín, actualmente fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  3. 3 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  9. 9 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  10. 10 Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz