Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

Pedro Sánchez ha decidido no esperar ni un segundo. Nada más aterrizar el presidente del Gobierno de la gira africana que le ha llevado a ... Sudáfrica y Angola para participar en el G-20 y la cumbre UE- Unión Africana, Moncloa ha anunciado la decisión de iniciar hoy en el Consejo de Ministros el proceso para elegir a la sustituta de Álvaro García Ortiz, que ayer solicitó su cese como consecuencia de la condena por revelación de secretos fallada el pasado jueves por del Tribunal Supremo. El relevo propuesto es Teresa Peramato Martín, actualmente fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal.

Peramato, con 35 años de ejercicio como fiscal, cumple los requisitos legales para ocupar el cargo. Es, como ya había avanzado el Gobierno, claramente progresista y, de hecho, fue, como el propio García Ortiz, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, pero el suyo es un perfil con pocas aristas. El Ejecutivo sostiene en su comunicado que goza del «reconocimiento unánime de los operadores jurídicos» y destaca especialmente su trayectoria en materia de lucha contra la violencia de género. «Es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia», subraya.

Ese dato es en sí mismo una declaración de principios en un momento en el que Sánchez se presenta como adalid de la lucha contra una ultraderecha que tiene entre sus señas de identidad el negacionismo. Refuerza el mensaje el hecho de que el Ejecutivo de este paso justo en 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, su elección, en pleno combate del Ejecutivo contra lo que considera un «acoso judicial» injustificado contra un presidente legítimo, tiene también cierto aroma apaciguador en la relación con la justicia.

El Gobierno podría haber optado por un perfil con más carga política y en las propias filas socialistas, donde se pedía una persona «bien roja», se llegó a especular con el regreso de la exministra de Justicia Dolores Delgado. En las quinielas estaban también la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez o a Diego Villafañe, jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. No ha sido el caso. Peramato es una fiscal reconocida que, en la línea con la primera elección de Sánchez, María José Segarra, en aquello que llamaron el «Gobierno bonito», formado tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, no levanta ampollas.

En 2005, Peramato fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y también fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Entre 2021 y 2035 ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Una vez aprobada hoy la propuesta, que formalmente será planteada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante (Álvaro García Ortiz fue considerado inidóneo en 2023). Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, y ya después el Gobierno la ratificará como Fiscal General del Estado.