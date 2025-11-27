Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Santos Juanes y sus frescos de Palomino renacen como centro neurálgico de Valencia
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno de este jueves en el que se rechazó la senda de estabilidad. EP

El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026

El Congreso rechaza la senda de estabilidad planteada por Hacienda con los votos en contra del PP y Vox y Junts y las abstenciones de Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

El Gobierno insiste en que esta vez sí, después de dos años de legislatura sin presentar Presupuestos, una anomalía en democracia, llevará al Congreso un ... nuevo proyecto que sustituya al de 2023, ya al borde de una tercera prórroga. Pero el debate y la votación vividos hoy en la Cámara baja en torno al techo de gasto y la senda de estabilidad aprobados por el Consejo de Ministros la semana pasada, dio una idea bastante clara de cuál será el resultado: no saldrán adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  6. 6

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  7. 7 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  8. 8 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026

El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026