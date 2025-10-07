El Gobierno defiende los pagos en sobres: «Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE»

El Gobierno defiende que no hay nada sospechoso en los pagos en metálico que el PSOE realizó a sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos ... y Santos Cerdán, investigados por corrupción. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha argumentado, durante su comparecencia habitual de los martes tras el Consejo de Ministros, que, en todo caso, «todo el dinero del PSOE tiene origen legal, está contabilizado y está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas».

El propio PSOE ya respondió la algo similar el pasado viernes, cuando se conoció el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro de Transportes en el que se habla de abonos «sin respaldo documental». Fuentes gubernamentales replican que en lo que afecta al partido liderado por Pedro Sánchez, no hay «nada oscuro». «El dinero que salió del PSOE tiene respaldo en las cuentas. Los otros pagos sin respaldo documental ser refieren a Ábalos y los tendrá que justificar él», aducen.

«Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE», ha insistido Alegría. «Si un senador hace un desplazamiento al extranjero, el Senado le paga sus dietas en metálico, siempre aportando la factura o el ticket. Es una práctica habitual en empresas, instituciones, siempre con registro contable», ha esgrimido. Fuentes de la Cámara alta confirman que, efectivamente, tanto las dietas como los gastos de los senadores se abonan en efectivo, previa autorización de gasto y con control 'a posteriori' de la realización del gasto mediante justificante.

En Moncloa defienden que, lejos de resultar incriminatorios de nada, las imágenes de los sobres con membrete del PSOE recogidas por la UCO vienen a demostrar que se trata de pagos que se corresponden con gastos concretos porque incluyen hasta céntimos de euro. Además, sostienen que el único «desajuste» detectado por los agentes de la Guardia Civil, de 500 euros, «se ha explicado». «321€ eran para Ábalos y el resto - apuntan- para los de su equipo».

En cuanto a la incoherencia entre la práctica de pago en metálico establecida por Ferraz y el impulso, por parte del PSOE, de una reforma de la ley de blanqueo que en 2021 fijó el límite de pagos en efectivo en 1.000€ para operaciones entre particulares y profesionales, en el Gobierno argumentan que esa norma habla de «proveedores» y de «pagos únicos», mientras, en este caso, se trata de abonos a trabajadores y «en varios tickets».