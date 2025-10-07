Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alberto Ortega / Europa Press
Las cuentas del PSOE

El Gobierno defiende los pagos en sobres: «Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE»

Los socialistas alegan que también el Senado paga en efectivo los gastos de los senadores relativos a viajes en el extranjero

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:51

Comenta

El Gobierno defiende que no hay nada sospechoso en los pagos en metálico que el PSOE realizó a sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos ... y Santos Cerdán, investigados por corrupción. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha argumentado, durante su comparecencia habitual de los martes tras el Consejo de Ministros, que, en todo caso, «todo el dinero del PSOE tiene origen legal, está contabilizado y está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar
  4. 4 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  5. 5

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  6. 6 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  9. 9

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  10. 10 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno defiende los pagos en sobres: «Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE»

El Gobierno defiende los pagos en sobres: «Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE»