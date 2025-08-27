El Gobierno cesa a José María Ángel un mes después de que anunciase su dimisión La decisión del Consejo de Ministros llega junto al nombramiento de Zulima Pérez para sustituirlo, ante lo que fuentes populares inciden en que el retraso en la salida le ha permitido al ex comisionado cobrar otro mes de sueldo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el cese de José María Ángel como comisionado especial del Gobierno contra la dana. El cese, a petición del propio Ángel, se produce un mes después de que el exalcalde de L'Eliana anunciase su dimisión, después de lo cual, días más tarde se produjo un intento de suicidio que afortunadamente no logró a producirse y que provocó una oleada de mensajes de apoyo y consideración hacia Ángel por parte de altos cargos y militantes socialistas.

«A propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de agosto de 2025», comienza señalando el Real Decreto, se dispone «el cese, a petición propia, de don José María Ángel Batalla como Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, agradeciéndole los servicios prestados».

Ángel dimitió el 31 de julio tras conocerse la presencia en la documentación incluida en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia de un título universitario falso. Fuentes del PP inciden en que la diferencia de tiempo entre la dimisión de Ángel y el decreto por el que le cesa le ha permitido cobrar prácticamente una mensualidad más de un salario que, en su montante global anual, ronda los 120.000 euros.

El Consejo de Ministros celebrado este martes es el primero desde el 29 de julio, dos días antes del anuncio de la dimisión de Ángel. En el mismo, también se ha oficializado el nombramiento de Zulima Pérez como sustituta del exalcalde de L'Eliana.

