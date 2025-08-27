Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Libertad provisional para el joven acusado de propinar una patada mortal a un gorrilla en Valencia
José María Ángel.

El Gobierno cesa a José María Ángel un mes después de que anunciase su dimisión

La decisión del Consejo de Ministros llega junto al nombramiento de Zulima Pérez para sustituirlo, ante lo que fuentes populares inciden en que el retraso en la salida le ha permitido al ex comisionado cobrar otro mes de sueldo

Burguera

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:53

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el cese de José María Ángel como comisionado especial del Gobierno contra la dana. El cese, a petición del propio Ángel, se produce un mes después de que el exalcalde de L'Eliana anunciase su dimisión, después de lo cual, días más tarde se produjo un intento de suicidio que afortunadamente no logró a producirse y que provocó una oleada de mensajes de apoyo y consideración hacia Ángel por parte de altos cargos y militantes socialistas.

«A propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de agosto de 2025», comienza señalando el Real Decreto, se dispone «el cese, a petición propia, de don José María Ángel Batalla como Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, agradeciéndole los servicios prestados».

Ángel dimitió el 31 de julio tras conocerse la presencia en la documentación incluida en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia de un título universitario falso. Fuentes del PP inciden en que la diferencia de tiempo entre la dimisión de Ángel y el decreto por el que le cesa le ha permitido cobrar prácticamente una mensualidad más de un salario que, en su montante global anual, ronda los 120.000 euros.

El Consejo de Ministros celebrado este martes es el primero desde el 29 de julio, dos días antes del anuncio de la dimisión de Ángel. En el mismo, también se ha oficializado el nombramiento de Zulima Pérez como sustituta del exalcalde de L'Eliana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  3. 3 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  4. 4 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  5. 5 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  8. 8 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  9. 9 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana
  10. 10 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno cesa a José María Ángel un mes después de que anunciase su dimisión

El Gobierno cesa a José María Ángel un mes después de que anunciase su dimisión