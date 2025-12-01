Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Fernando Grande-Marlaska pasa revista a una formación de la Guardia Civil Moncloa

El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad

El Consejo de Ministros aprobará este martes la promoción a general de Rafael Yuste en tiempo récord y sin ningún tipo de reparo como sucedió con Pérez de los Cobos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:18

Comenta

El coronel Rafael Vicente Yuste Arenillas, el máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abandona la jefatura de esta unidad ... en el momento álgido de las investigaciones que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha decidido acelerar su ascenso en este momento clave y el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, aprobará este martes su promoción a general de brigada, lo que le apartará inmediatamente de la UCO. Ahora, Fernando Grande-Marlaska deberá poner al frente de esta unidad, que estaba en el centro de la diana de los ataques de la 'fontanera' Leire Díez, a un nuevo mando elegido entre los coroneles en activo del instituto armado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  10. 10 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad

El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad