Una encuesta sobre el valenciano pregunta a los funcionarios dónde nacieron sus padres
HÉCTOR ESTEBAN Valencia Martes, 20 noviembre 2018

«¿Dónde nacieron tus padres?, ¿dónde has nacido?, ¿has residido fuera de la Comunitat Valenciana?, ¿de qué área dependes?, ¿quién es tu jefe?». Estas son algunas de las preguntas que muchos empleados públicos de la administración local -Diputación y ayuntamientos- han tenido que responder a lo largo de los últimos días. Las cuestiones forman parte de una encuesta encargada por la dirección general de Política Lingüística para trazar un perfil del conocimiento y uso del valenciano en estas instituciones. Además, el personal se ha visto obligado a responder de manera presencial y en su mismo puesto de trabajo, lo que consideran una presión añadida en un tema tan sensible como es el uso del valenciano en la administración. El tipo de preguntas ha generado malestar y ha provocado que el sindicato CSIF emita una nota interna para comunicar a sus afiliados que no están obligados a contestar la encuesta. Algunos de los que han respondido consideran que la información que aportan en estas preguntas va más allá de un simple estudio sobre la utilización del valenciano en el puesto de trabajo de una administración.

Los encuestados tampoco fueron informados de los motivos que llevaron a la dirección general de Política Lingüística a seleccionarlos para participar en la encuesta. La razón se resume en un simple «aleatorio» en el correo electrónico que reciben, «teniendo en cuenta los perfiles de personal que nos han solicitado». Junto a esta información reciben una notificación con la fecha y la hora a la que pasara el encuestador por su puesto de trabajo para que contesten a las preguntas.

La conselleria de Educación sacó a concurso en 2017 una encuesta sobre el uso y conocimiento del valenciano en la administración local. El presupuesto de licitación era de 119.185 euros -IVA incluido- y al final lo adjudicó a Invest Group por 82.002,50 en febrero de 2018. En la Diputación de Valencia, por ejemplo, no sólo se ha entrevistado a funcionarios de la institución sino que también han tenido que responder a las preguntas los asesores de los distintos grupos políticos. Los motivos por los que el personal eventual se ha tenido que someter al sondeo tampoco se ha explicado.

A los empleados seleccionados se les informaba que tenían la posibilidad de contestar a una encuesta «con el objetivo de obtener la imagen más exacta posible del nivel de uso del valenciano de los empleados de la administración local». La mayoría de las cuestiones sí están relacionadas con el fin del sondeo: «¿Qué importancia le das al valenciano?, ¿lo hablas?, ¿con quién lo hablas, ¿si tuvieras que priorizar una lengua en la administración cuál sería? ¿crees que el valenciano se debería implantar más?»

Una base de datos completa y la opción de pedir voluntarios La encuesta sobre el uso del valenciano en la administración local es una fase más de los sondeos que se han realizado entre los empleados de la Generalitat, Justicia y Sanidad. Por eso, desde la dirección general de Política Lingüística y desde la de Administración Local se pidió a los ayuntamientos que remitieran la información requerida para realizar una base de datos de todos los empleados de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones. Los entes locales tuvieron que rellenar un listados con el nombre y los apellidos de todos sus trabajadores, fecha de nacimiento, categoría y perfil profesional. Los ayuntamientos han tenido que remitir a estas dos direcciones generales el nombre de todos sus empleados, su naturaleza funcionarial y la labor que desempeñan diariamente. De esta manera, la Generalitat dispone ahora mismo de una base de datos completísima sobre la plantilla de cada uno de los entes locales, su categoría y su función dentro de la administración local. Algunos Consistorios pidieron voluntarios para la encuesta.

En cambio, algunos encuestados consideran que otras cuestiones tienen matices más personales y que pueden aportar datos con un matiz político a la hora de elaborar las conclusiones. «Me preguntaron dónde habían nacido mis padres y si yo había residido fuera de la Comunitat Valenciana», señala una de las encuestadas, que no entendía qué podía aportar al perfil del uso del valenciano el lugar de nacimiento de sus progenitores. «Incluso me han preguntado al final de la encuesta que quién era mi jefe», añadió. Esta sensación la vivieron otros de los participantes en este sondeo dirigido por la conselleria de Educación.

Listado de nombres

En el correo enviado por la dirección general de Política Lingüística se detalla que los datos de la encuesta «estarán sometidos al anonimato de las personas entrevistadas y a la restricción de las protecciones de datos legales». Varias de las personas que han contestado a las preguntas dudan del hecho de que los resultados sean anónimos. «La encuestadora que vino a mi mesa llegó con un listado de nombres. Abrió su dispositivo electrónico y era ella la que anotaba las respuestas que yo le daba. Es cierto que me dio la opción de sentarme a su lado. Me dijo que si no quería hacer la encuesta lo podía decir, lo que pasa es que si decía que no quedaba reflejado que me había negado, por lo que no veo el anonimato por ningún lado», explica uno de las participantes, que aseguró sentirse incómodo al tener a una persona en su puesto de trabajo haciendo las preguntas.

El sindicato CSIF ha remitido una nota interna a sus afiliados en la que avisa que se debe garantizar el anonimato y que la opción de responder a las preguntas es voluntaria. «No contestamos igual cuando saben nuestros datos y más cuando nos encontramos en nuestro entorno laboral. Nos podían haber informado antes para garantizar la transparencia del proceso», señala el CSIF.