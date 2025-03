La Generalitat apunta que el fiscal se contradice: Bernabé sí tiene competencias

Cualquier auto de la juez o un informe del fiscal generan automáticamente una reacción desde la sala de máquinas del Palau. La Generalitat no comparte ... la tesis que hasta el momento ha expuesto la titular del juzgado y que desde hace 48 horas ha avalado la Fiscalía con al menos dos informes.

La primera conclusión del informe del ministerio público conocido este miércoles es positiva. El escrito deja completamente fuera al presidente de la Generalitat. «En ningún momento se menciona a Carlos Mazón ni se le atribuye responsabilidad alguna», subrayan desde la Generalitat.

Las mismas fuentes insisten en que el informe de la Fiscalía «obvia deliberadamente» que la ley estatal de emergencias de 2015 otorga a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, determinadas funciones clave. Así consideran que debe coordinarse con la Generalitat «en la toma de decisiones en materia de protección civil, actuar si los medios autonómicos son insuficientes y, lo más importante, solicitar o activar directamente la declaración de emergencia nacional si la situación lo exige». Esta última idea era parte de la querella de Hazte Oír que rechazó la titular del juzgado.

En este sentido, la legislación nacional, según las mismas fuentes, confiere «herramientas claras» para intervenir y pedir al Ministerio del Interior el paso a situación 3 de emergencia nacional en caso de que se considere que está en juego el interés nacional. La reflexión que trasladan desde la Generalitat es que no se puede tener el poder para actuar y luego escudarse en que no era competencia propia. «Cuando los medios autonómicos son insuficientes, la representante del Estado debe dar un paso al frente. No lo hizo con la diligencia que se le presupone. Y eso también es responsabilidad», destacan desde el Palau.