La Generalitat desatiende a sus empresas frente a los ciberataques

La Sindicatura de Comptes advierte de que el Consell «no ha atendido debidamente sus responsabilidades relacionadas con la gobernanza de la ciberseguridad de los organismos autónomos» valencianos

Burguera

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:11

El plano digital ha dejado de estar distanciado del mundo analógico, donde el dinero efectivo comienza a ser una especie en extinción y los datos ... personales de las personas se han depositado en registros informáticos públicos y privados. Eso es lo que hay, y frente a ese avance tecnológico, la Administración toma medidas para garantizar su propio funcionamiento y blindarse frente a ciberataques de muchos tipos. La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría de la gobernanza de ciberseguridad del sector público instrumental, en concreto de los organismos autónomos, el amplio espectro de empresas y entes muy variados que orbitan alrededor de la Administración valenciana. El resultado es que la institución considera que hay un déficit en la atención frente a posibles ciberataques.

