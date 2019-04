Funcionarios dicen que Grau no medió para el empresario que le regaló los relojes Alfonso Grau el lunes a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / efe/kai försterling La defensa intenta demostrar que el exvicealcalde no tenía competencias para adaptar los pliegos a una determinada mercantil EFE VALENCIA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:36

Cinco funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, entre ellos el interventor y personal con responsabilidad en el área de contratación, declararon ayer como testigos que el exvicealcalde Alfonso Grau no medió ni influyó de forma alguna para favorecer a las empresas de Urbano Catalán quien supuestamente le regaló dos relojes de lujo que rondaban los 12.000 euros.

Las declaraciones se produjeron en la segunda jornada del juicio por cohecho y blanqueo contra Grau y Catalán que se celebra en la Audiencia de Valencia y en el que se ha invertido el orden habitual de las comparecencias, de forma que los procesados ofrecerán su testimonio tras haber escuchado a los testigos.

La presencia de este grupo de funcionarios fue requerida por la defensa, que ejerce el abogado Jesús Bonet, para reforzar la tesis de que el ex número dos de Rita Barberá no tenía competencias para acomodar los pliegos de condiciones a una determinada empresa ni tampoco de influir en el desarrollo del expediente de contratación.

La fiscalía, por su lado, ha renunciado a vincular los obsequios a un trato de favor a la mercantil que entre 2006 y 2011 recibió 2,5 millones en adjudicaciones. Trata de demostrar que recibió los relojes de un contratista de la administración, lo que podría ser cohecho impropio y luego los cambió por otros de más valor y pagó la diferencia en efectivo. Es decir, un intento de enmascarar la procedencia ilícita de las piezas originales.

La fiscalía pide un año de cárcel para el Grau y el empresario por un delito de cohecho impropio y otros cinco para el ex vicealcalde por blanqueo y una multa de 75.000 euros.

El jefe de la Sección de Personas Mayores del Ayuntamiento de Valencia aseguró que Grau «no exigió a ningún funcionario ningún pronunciamiento a favor de nadie» y apuntó que «los juicios de valor los efectúan técnicos». En la misma línea se pronunció el que fuera jefe del servicio de Bienestar Social, que dijo que hasta donde él conoce «Grau no intervino» en el concurso.

Por su lado, la jefa del servicio de Contratación, señaló que el contrato con el que se hizo Transvia «siguió el camino habitual» y «no había intervenciones por parte de concejales». «Grau no me dio ninguna indicación. No teníamos ninguna consigna de beneficiar a Transvia», ha puesto de relieve. Otros dos funcionarios, entre ellos el interventor del consistorio, coincidieron en que no recibieron «nunca» ninguna directriz sobre la adjudicación de contratos.