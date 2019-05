Una funcionaria acusada en el caso Cooperación: «No quería cerrar el expediente de la oficina técnica de Haití, todo eran dietas y gastos» M.ª Dolores Escandell entrando al TSJ en una imagen de archivo. / I. Marsilla Dolores Escandell defiende su inocencia en el desvío de ayudas al Tercer Mundo A. RALLO Valencia Lunes, 27 mayo 2019, 11:54

Anticorrupción ha arrancado el juicio del caso Cooperación con un duro interrogatorio a Dolores Escandell, una de las funcionarias de la Conselleria de Solidaridad que se ha negado a llegar a una conformidad con las acusaciones y defiende su inocencia en el proceso. La acusada ocupaba la responsabilidad de jefa de servicio de gestión de los programas de Cooperación. En todo momento ha negado conocer que Augusto Tauroni estaba detrás de la Fundación Hemisferio, «que recibió la oficina técnica de Haití por orden directa de Blasco«, ha aclarado.

La dirigente ha definido a la entidad como «peculiar» porque ayudaba a otras ONG que no contaban con infraestructuras para desarrollar las iniciativas. Escandell ha negado que amenazara a otros funcionarios con la frase «rodarán cabezas» cuando convocó una reunión para informar que los expedientes debían estar custodiados y no se debía filtrar información sensible a la prensa.

La exresponsable ha admitido que su jefe Marc Llinares y también Josep Maria Felip le pidieron que cerrara el expediente de la oficina técnica de Haití, proyecto iniciado tras el terremoto que asoló la zona. Esas supuestas prisas por dar carpetazo ha supuesto que venían por el cambio del conseller. «Yo no lo tenía nada claro. No estaba por la labor de cerrar porque eran gastos, dietas... No se justificaba». Ese dinero, 167.000 euros, se había recaudado por una cuestación ciudadana.