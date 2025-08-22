Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado de uno de los miles de vehículos afectados por la dana. Txema Rodríguez

La Fiscalía señala la responsabilidad de los ayuntamientos ante la ola de incendios pero la obvia frente a la dana

La orden que acaba de dictar el ministerio público sobre los planes de prevención del fuego pone el foco en los consistorios, que en cambio no se ven señalados por su papel en la riada

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:28

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a sus órganos provinciales a «comprobar» que los municipios más afectados por la ola de ... incendios forestales que azotan la península en las últimas semanas cuentan con planes de prevención como fija la Ley de Montes aprobada en 2003. Se trata de una decisión que pone el foco en la responsabilidad de las administraciones locales, así como en la de las autonómicas, con el objetivo de averiguar si cumplieron o no con su deber de elaborar planes de prevención.

