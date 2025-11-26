Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera
Josep Pujol a la llegada a la Audiencia Nacional. EFE

El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»

El Ministerio Público asegura que la Udef siempre ha actuado bajo orden judicial

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

En la tercera jornada del juicio contra la familia Pujol y una decena de empresarios, el fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional, Fernando Bermejo, ha ... rechazado todas las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, con las que pretendían declarar nula la causa. El fiscal ha negado de forma contundente el carácter político que algunos de los letrados de la familia Pujol quieren imprimirle al juicio. «No se pueden introducir cuestiones de índole política» a una instrucción, según ha dicho, en una causa penal sobre blanqueo de capitales. Según Bermejo, algunas de las defensas del clan familiar han querido «convertir rumores políticos» sobre la llamada 'operación Cataluña' o la conocida como 'policía patriótica' en causas de nulidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  2. 2 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat
  8. 8 Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle
  9. 9 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  10. 10

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»

El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»