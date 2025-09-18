Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico
Álvaro García Ortiz Efe

El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla

García Ortiz arguye que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas indica que «el Estado y los órganos constitucionales» están exentos de las cauciones

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:31

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo las dos fianzas (primero de 150.000 ... euros y luego de 75.000) que le impuso el instructor Ángel Hurtado para afrontar una hipotética condena en el juicio por revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del proceso contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  4. 4

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  5. 5 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  6. 6 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  7. 7

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada
  8. 8

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  9. 9

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  10. 10 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla

El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla