El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo las dos fianzas (primero de 150.000 ... euros y luego de 75.000) que le impuso el instructor Ángel Hurtado para afrontar una hipotética condena en el juicio por revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del proceso contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el recurso, la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, pide que se anule o, subsidiariamente, se rebaje la caución. El elemento central del escrito del fiscal general es que en realidad García Ortiz no estaría obligado a afrontar el pago de caución alguna en aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas. Esta norma establece que «el Estado y los órganos constitucionales, estarán liberados de la obligación de prestar garantías y depósitos de dinero en los procedimientos judiciales y administrativos en los que estén involucrados».

En su recurso de apelación la Abogacía del Estado se esmera en negar la tesis de González Amador (que en su momento llegó a pedir aumentar la fianza hasta los 300.000 euros aunque en las últimas horas ha desistido ya de esa pretensión) de que los daños morales están siendo continuados pues diferentes periodistas y políticos se siguen refiriendo a él como “delincuente confeso”. La defensa de García Ortiz recuerda que la Sala de lo Contencioso del Supremo, en los fallos a las demandas presentadas ya por el novio de la presidenta en defensa de su demanda al honor contra diferentes aforados del Gobierno, ya ha zanjado que esa expresión no es más que parte de la crítica política

Hurtado impuso al fiscal general una fianza de 150.000 euros que posteriormente rebajó a 75.000 euros tras darse cuenta de que había cometido un error en el cálculo porque en la primera cantidad incluía la posible multa, algo que la doctrina constitucional no permite porque supondría anticipar una eventual sentencia condenatoria.

El magistrado rebajó la fianza justo un día después de que García Ortiz aportara parte de su patrimonio para cubrir los 150.000 euros iniciales, al no contar con esa cantidad en efectivo.

Por su parte, la acusación popular que ejerce González Amador recurrió la primera fianza solicitando elevarla a 300.000 euros pero finalmente ha desistido ante la «garantía» de su patrimonio.