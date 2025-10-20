Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El fiscal general, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos

La AF, mayoritaria en la carrera, y la APIF trasladan sin éxito en el Consejo Fiscal su petición para que García Ortiz renuncie a dos semanas del juicio

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:57

Comenta

La anómala situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado, con su máximo responsable a dos semanas de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de haber filtrado información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado a su vez por fraude tributario, ha derivado este lunes en un nuevo requerimiento a Álvaro García Ortiz para que se aparte de sus funciones a fin de no condicionar con su procesamiento a la institución que encabeza. Ha sido en el marco del Consejo Fiscal y de la mano de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el órgano y en la carrera, y del de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). García Ortiz ha desoído esta última apelación y ha procedido a consumar 15 nombramientos en distintos tribunales que estaban pendientes.

