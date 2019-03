Fernando Giner: «¿Hablar con Vox? No tengo reparos, pero hay valores sociales que deben respetarse»

«Como consellera, Català se entendió con los de Marzà». Giner confirma que paralizará el cobro del IBI a la Iglesia. «Tenemos que acogernos a lo que diga la ley»

Me gustaría una opinión breve de sus adversarios. Empecemos con Joan Ribó.-Creo que le sobra ideología y le falta gestión. No ha gobernado para todos y lo ha hecho de espaldas a las tradiciones.-¿Sandra Gómez?-Me sorprende que en cuatro años haya sido incapaz de decir algo al señor Grezzi. Ya no digo aspectos estratégicos que puedan afectar al contrato de La Nau, pero cuando hablamos del carril bus del colegio Loreto, que se lo inventa de la noche a la mañana, no pide permiso a la policía y no entiendo su silencio. Gómez dice una cosa en la prensa y luego en las comisiones vota otra. ¿Lo hace porqué quiere su sillón? ¿Le da miedo perderlo o es que está de acuerdo con Compromís? Para las subvenciones pancatalanistas ha votado con el señor Ribó.-¿María José Català?-Me sorprendió que cuando fue consellera de Educación, lo primero que hizo fue entenderse con los de Marzà. Compromís no habría podido hacer su política de inmersión si antes María José Català no le hubiese dejado el terreno abonado. También me sorprendió que prometiera colegios que no hizo, como uno en Patraix, con el que llevamos ocho años entre los dos mandatos.-¿María Oliver?-Sinceramente, esa indignación de Podemos que demostraba antes, pues nos hemos dado cuenta que no han servido para nada. Nos dieron lecciones de participación y otras áreas, cuando todas han sido un fiasco.-El gobierno municipal está cobrando recibos a entidades que hasta ahora estaban exentas del IBI. ¿Usted seguirá en esa línea o prefiere esperar a ver lo que dicen los tribunales si recurren?-No, lo paralizo porque tenemos que acogernos a lo que es la ley, haremos lo que nos diga la normativa. Ya se lo dijimos a Ribó cuando se negó a devolver las Plusvalías que habían entrado en pérdidas. Nos dijo que no corriéramos, pues lo mismo le digo yo ahora. Se está acogiendo a una decisión que no garantiza que se esté actuando correctamente. Tenemos un Concordato y un acuerdo que hay que respetar y eso es lo que voy a hacer.-¿Revisará la exención del impuesto de Plusvalías que no ha pagado el PSPV tras vender su sede?-Es curioso porque utilizando la misma argumentación, al Partido Comunista se le denegó una bonificación y que ellos mismos se la puedan aplicar. Esta doble vara de medir no la compartimos. Por eso se tiene que abrir un contencioso.-¿Tendrá algún gesto como alcalde de los símbolos?-Lo que se merece Valencia es que respetemos su tradición y su historia. Nadie puede venir a romperla. Somos lo que somos gracias a nuestra tradición y eso me comprometo a respetarlo. Quiero meter a Valencia en el siglo XXI, pero no abandonando las raíces, tradiciones y cultura de los valencianos. Las que Ribó ha quitado este mandato las repondré de inmediato.