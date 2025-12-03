Feijóo propone extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales El líder del PP propone que la violencia machista sea competencia del Ministerio del Interior

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:19 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo se comprometió este jueves a extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales y a que la violencia machista ... pase a depender del Ministerio del Interior. Lo hizo durante su intervención en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía, que se celebra en Toledo y en el que anuncióademás diez compromisos prioritarios para combatir la inseguridad, que incluyen una estrategia integral, la aprobación de la ley de multirreincidencia, la persecución de quienes capten a jóvenes para delinquir o el desbloqueo de la ley antiokupación. «Si los delitos de violaciones han subido un 217 % en los últimos años y si uno de cada cuatro violadores es reincidentes, este debate debemos de plantearlo», defendió.

El líder del PP arremetió contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por haber dicho que tanto la Policía como la Guardia Civil son las «primeras barreras» que se encuentran las víctimas de violencia machista. «Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas de las ministras de Igualdad de este Gobierno por sus declaraciones, por sus decisiones y sus legislaciones irresponsables», señaló. Feijóo aseguró que «no puede defender a las mujeres quien las abandona», en alusión al caso de Paco Salazar dentro del PSOE, apartado de Moncloa por acoso sexual y del que se han conocido nuevas denuncias internas sin mayor avance en las investigaciones del partido. «Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables o cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía -censuró- un mensaje devastador».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión