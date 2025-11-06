Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

Los populares creen que la legislatura está «acabada» y vuelven a reclamar elecciones anticipadas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con el anuncio de Junts de que va a bloquear la legislatura presentando enmiendas a ... la totalidad a 25 leyes. «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?», ha escrito Feijóo en la red social X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  7. 7 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  8. 8

    La jueza estrecha el cerco: cita al núcleo duro de Mazón, a Pérez Llorca y al dueño del Ventorro
  9. 9

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  10. 10

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»