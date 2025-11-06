Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con el anuncio de Junts de que va a bloquear la legislatura presentando enmiendas a ... la totalidad a 25 leyes. «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?», ha escrito Feijóo en la red social X.

Para los populares, la amenaza de Junts es una muestra más de que esta es una legislatura «fallida» y está «acabada» porque existe una total «falta de gobierno, de presupuestos y de gestión». Así lo ha asegurado este jueves la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, que considera, sin embargo, que las enmiendas a la totalidad de Junts «no son suficientes».

Esas enmiendas «no borran los imputados, ni los juicios abiertos, ni que un número dos del presidente del Gobierno esté en prisión y el otro, a punto de juicio oral», ha afirmado Fúnez en un acto en Ciudad Real. En esta situación, el PP vuelve a reclamar elecciones. «Queremos que se le devuelva la voz a los españoles en las urnas para que decidan un cambio y un nuevo Gobierno», ha insistido la dirigente popular.