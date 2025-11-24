Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
Feijóo interviene en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Feijóo interviene en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. E. P.

Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general tenga un mínimo de «solvencia e independencia»

El líder del PP defiende que el relevo de García Ortiz sea un perfil despolitizado, que cuente con 20 años de experiencia y el aval del CGPJ

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

Alberto Núñez Feijóo no esconde su pesar porque el nombramiento del próximo fiscal general del Estado que salga del Consejo de Ministros tendrá la «sombra ... de la degradación sanchista», pero reclamó a Pedro Sánchez que al menos cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia». El líder del PP defiende que el relevo de Álvaro García Ortiz, que formalizó este lunes su dimisión tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, debe ser un «jurista de reconocido prestigio» que cuente con «veinte años de experiencia» y con el «aval» del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato, a diferencia del ya dimitido fiscal general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  10. 10 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general tenga un mínimo de «solvencia e independencia»