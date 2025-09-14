Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo se echa al campo frente al «ecologismo de salón» del Gobierno y «el ruralismo de pancarta» de Vox

Promete un libro blanco de desarrollo rural para marcar posición ante el pacto climático de Sánchez y deplora «el ruido, la mentira y la incompetencia»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:24

Alberto Núñez Feijóo ha regresado esta mañana a casa. No a su Galicia natal, pero sí al ámbito rural -en una jornada del PP en ... la localidad castellanomanchega de Membrilla- que lleva en el ADN, sobre el que ha pedido recuperar «el orgullo» y al que ha puesto de ejemplo de «identidad, memoria, cultura» y sentido de «comunidad». «Hemos nacido en un pueblo y a mucha honra», ha proclamado el presidente de los populares tras ironizar con que sus rivales le tilden de «aldeano» y en un mitin en el que se ha echado al campo para marcar posiciones frente al Gobierno y Vox, después de un verano en el que Pedro Sánchez ha respondido a la oleada de incendios tratando de comprometer a su oponente con la propuesta de un pacto de Estado contra la crisis climática; y con los de Santiago Abascal, arraigados en el sector primario, ganando empuje en las encuestas. «No acepto lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta», ha advertido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  5. 5

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  6. 6 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  8. 8 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
  9. 9 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  10. 10

    Andrés Arlandis gana las elecciones del Real Club Náutico de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo se echa al campo frente al «ecologismo de salón» del Gobierno y «el ruralismo de pancarta» de Vox

Feijóo se echa al campo frente al «ecologismo de salón» del Gobierno y «el ruralismo de pancarta» de Vox