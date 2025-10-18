Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se dirigen a un acto con autónomos en Cartonajes Izquierdo-Insoca (Soria). EP

Feijóo denuncia en un acto con autónomos que su dinero vaya a pagar «chistorras y prostitutas»

El líder del PP detalla en Soria su plan para los 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia: bajar impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacionales

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:55

Alberto Núñez Feijóo sigue en modo precampaña y no deja aprovechar la oportunidad para avanzar píldoras de lo que será su programa electoral trufado con ... reflexiones sobre el debate político actual. En un acto con autónomos en la empresa Cartojanes Izquierdo-Insoca, en el polígono industrial de Soria, el líder del Partido Popular ha vuelto a introducir en su intervención los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, al Ejecutivo y al PSOE mezclado con iniciativas sobre empleo e inmigración.

